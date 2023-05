Cronaca 899

Rubano un camion per sfondare la vetrata del bar: colpo notturno sulla Gela - Vittoria

Nel mirino l'attività commerciale del distributore Esso alle porte di Vittoria. Ancora da quantificare il bottino

Redazione

20 Maggio 2023 10:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rubano-un-camion-per-sfondare-la-vetrata-del-bar-colpo-notturno-sulla-gela---vittoria Copia Link Condividi Notizia

Colpo notturno a Vittoria. Nel mirino il bar del distributore Esso che si trova lungo la Ss 115 per Gela. Dalle prima indagini emerge che i ladri avrebbero utilizzato un autocarro, rubato poco prima, come ariete per sfondare la vetrata. I malviventi avrebbero divelto la grata di ferro e poi la grande finestra a vetri che si affaccia sul bar. Avrebbero portato via quattro slot machine e due colonnine cambia soldi facendo perdere le loro tracce. Ancora da quantificare il bottino, ma risulta che le macchinette fossero piene di denaro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del furto e risalire agli autori.



Colpo notturno a Vittoria. Nel mirino il bar del distributore Esso che si trova lungo la Ss 115 per Gela. Dalle prima indagini emerge che i ladri avrebbero utilizzato un autocarro, rubato poco prima, come ariete per sfondare la vetrata. I malviventi avrebbero divelto la grata di ferro e poi la grande finestra a vetri che si affaccia sul bar. Avrebbero portato via quattro slot machine e due colonnine cambia soldi facendo perdere le loro tracce. Ancora da quantificare il bottino, ma risulta che le macchinette fossero piene di denaro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del furto e risalire agli autori.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare