Cronaca 845

Rubano trolley alla stazione: all'interno c'erano effetti personali per 300 mila euro

Dalle telecamere individuati i due ladri: si tratta di due algerini di 25 e 28 anni

Redazione

Un trolley contenente orologi ed effetti personali per 300mila euro è stato rubato a un uomo arrivato alla stazione Termini di Roma con un treno proveniente da Milano il 4 agosto scorso. L’uomo era davanti alla stazione quando due uomini gli hanno portato via il bagaglio. Sono stati subito attivati i servizi amplificati e rafforzati nella zona di Roma Termini su disposizione del ministro dell’Interno, e sono scattate le indagini. Attraverso le immagini filmate dalle telecamere presenti nella zona, gli investigatori hanno individuato i ladri, due algerini di 25 e 28 anni.

Il giorno dopo, poco prima delle 20, in via Augusto Casciani, nei pressi della fermata della metro C Torre Gaia, gli agenti del commissariato Viminale, che stavano effettuando un servizio ad ampio raggio, hanno rintracciato uno due ladri, l’algerino di 25 anni. E’ stato bloccato mentre usciva da casa con la refurtiva. Il bottino è stato restituito al proprietario mentre il 25enne è stato denunciato per furto aggravato. E’ ancora ricercato il complice.



