Ruba gioielli al Sicilia Outlet Village di Dittaino e parte per la Germania: fermato all'aeroporto di Colonia

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Enna e della Stazione Carabinieri di Agira, a seguito di serrate attività investigative, sono riusciti ad individuare e deferire in stato di libertà all' A.G., l'autore di un furto di preziosi di un valore stimato pari a 20.000 € circa, commesso all'interno di una gioielleria del "Sicilia Outlet Village" e permettere il recupero della refurtiva in Germania. L'uomo, un 26 enne di nazionalità tedesca, nella serata del 25 aprile scorso, si era recato presso il negozio di preziosi e lasciando intendere la volontà di acquistare alcuni bracciali di ingente valore, aveva chiesto di provarli. Una volta indossati i preziosi monili, approfittando di un momento di distrazione dell'addetta alle vendite, era scappato di corsa dal negozio, facendo perdere le proprie tracce.