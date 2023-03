Cronaca 584

Ruba cibo per 8 euro al market, condannato a un anno. Lettera del ladro: «Scusate, avevo fame»

La condanna è stata inflitta a un 34enne protagonista del furto a Trento nell'ottobre del 2021

Redazione

Una anno di carcere per aver rubato (quasi due anni fa) una frittura e un paio dolci al supermercato. Per un bottino del valore totale di poco meno di 8 euro. La condanna è stata inflitta a un 34enne protagonistra del furto a Trento nell'ottobre del 2021. L'uomo - già in carcere per altri reati - aveva anche scritto una lettera al personale del supermercato. «Mi scuso, l'ho fatto perché avevo fame», il messaggio al personale del market. Negozio in cui era entrato ed aveva rubato dal banco dei cibi già pronti, una frittura da 3,10 euro e due brioches per un totale di 4,75 euro. Il ladro era stato scoperto dagli addetti alla sicurezza e, nel cercare di scappare, aveva spinto un dipendente: da qui l'accusa di rapina, reato che prevede almeno 5 anni di reclusione. Ora è arrivata la sentenza. Tenendo conto della richiesta di patteggiamento, del valore dei beni rubati, di una somma risarcitoria e anche della lettera di scuse (citata dalla Stampa), il 34enne è stato condannato a 11 mesi e 25 giorni.



