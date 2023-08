Cronaca 1218

Ruba camion a Porto Empedocle e finisce la sua corsa contro un muro alla Valle dei Templi

E' avvenuto attorno alle 7 del mattino: i soccorsi sono stati chiamati dopo che il camion, nell'affrontare una curva, è uscito dalla carreggiata

Redazione

Ruba un camion a Porto Empedocle, arriva fino ad Agrigento e va a sbattere contro un marciapiede in via Passeggiata Archeologica. Polizia e carabinieri, subito intervenuti, si accorgono che il mezzo era oggetto di un furto. Il ladro, però, è ferito e, nell'attesa che venga deciso se arrestarlo o denunciarlo, è stato portato in ospedale per cure e accertamenti.

E' avvenuto attorno alle 7 del mattino: i soccorsi sono stati chiamati dopo che il camion, nell'affrontare una curva, è uscito dalla carreggiata. Sul posto gli agenti delle Volanti e i carabinieri del Norm. Per il ripristino della viabilità è intervenuta pure una squadra dell'Anas. (foto Agrigentonotizie.it)



