Cronaca 657

Ruba borsa Louis Vuitton all'aeroporto di Roma, arrestato da agente del Nucleo Traduzioni di Caltanissetta

L'ispettore Salvatore Matraxia ha provveduto a fermare in flagranza di reato un soggetto di nazionalità tunisina

Redazione

Brillante operazione condotta dagli operatori del Nucleo Traduzioni di Caltanisetta finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e la sicurezza pubblica, avvenuto all'interno dell'aeroporto della capitale. In data 6 maggio c.a., dopo avere provveduto a consegnare per corrispondenza un soggetto detenuto appartenente ad associazione mafiosa con spessore criminale di prima fascia. L'ispettore Salvatore Matraxia ha provveduto a fermare in flagranza di reato un soggetto di nazionalità tunisina, già gravato di provvedimento d'espulsione, mentre rubava con destrezza merce per un valore di 920 € dal negozio Louis Vuitton sito all'interno dell'area aeroportuale di Roma Fiumicino. Dopo l'arresto, il responsabile è stato consegnato insieme alla refurtiva ai colleghi della sezione di P.G della polizia operanti in loco per notiziare la magistratura operante e la successiva convalida. A comunicarlo è il segretario dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Emilio Savarino.



