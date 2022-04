Attualita 304

Rsu Asp Caltanissetta, cresce il Nursind: 400 voti e 7 delegati, prima sigla del Nisseno per adesioni

"La nostra politica è stata sempre quella di batterci per i diritti dei lavoratori"

Redazione

Quasi 400 voti, 7 rappresentanti sindacali eletti e un boom di consensi a Gela e Niscemi. Continua a crescere la rappresentanza sindacale del Nursind di Caltanissetta che, concluse le elezioni per il rinnovo delle Rsu, traccia un bilancio dei risultati. La segreteria territoriale del Nursind guidata da Giuseppe Provinzano si afferma come il primo sindacato autonomo all’Asp di Caltanissetta con 398 voti, un risultato ancora più ampio rispetto a quelli ottenuti nelle precedenti tornate del 2015 e del 2018.

“Siamo il primo sindacato in termini di adesioni e il secondo in termini di risultati Rsu all’Asp Caltanissetta - sottolinea la segreteria - con affermazioni importanti in tutta la provincia”. Provinzano in una nota ai colleghi porge i suoi ringraziamenti e ricorda che "questa continua presenza al fianco dei lavoratori durante questi anni e non solo durante il periodo elettorale, ci ha permesso di diventare un punto di riferimento sindacale all'interno dell’Asp di Caltanissetta. La nostra politica è stata sempre quella di batterci per i diritti dei lavoratori, e mai lesiva nei confronti degli altri sindacati. Questa nostra linea sindacale ci ha dato ancora una volta ragione, ma allo stesso tempo ha dato le giuste risposte a chi ci ha denigrato, offeso, deriso o si è scagliato con altri sindacati per poi andarci a braccetto quando ne ha avuto opportunità, per ricevere però solo briciole, magari per obiettivi personali. Non è secondario ricordare il grande sforzo dei dirigenti sindacali in questi anni dopo che il Nursind è stato l’unico sindacato nella storia che per scelta non ha firmato 4 anni fa il contratto del 2018 ritenendolo lesivo della dignità dei lavoratori, ma che nonostante tutto è stato sempre al fianco degli operatori sanitari”.



