Rottura del collettore fognario "Fungirello" di Caltanissetta, con forti precipitazioni pericolo di esondazione e allagamenti delle zone limitrofe

Il Piano di Protezione Civile si aggiorna con le procedure da seguire nel caso di eventi metereologici straordinari

Redazione

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, a seguito della rottura della volta del collettore fognario “Fungirello”, dove vengono convogliate le acque reflue (bianche e nere) della città verso il depuratore consortile di Contrada Cammarella, considerato che la condotta fognaria ha perso la sua piena funzionalità per effetto dell’ostruzione con i detriti del crollo, nelle more che vengano ultimati i lavori di ripristino (previsti entro la fine di quest’anno a carico e spese di Caltaqua) ha inserito all’interno del “Piano comunale di Protezione Civile” le procedure operative da seguire nel caso si dovessero verificare eventi meteorologici straordinari.

Le procedure, concordate con la Prefettura di Caltanissetta, il Dipartimento della Protezione Civile, l’ASP 2 e i Vigili del Fuoco, individuano l’area che potenzialmente, nel caso di precipitazioni eccezionali e conseguente esondazione del canale, è a rischio di allagamento. Gli effetti di eventuali precipitazioni straordinarie metterebbero a rischio la zona sud dell’abitato cittadino - via Napoleone Colajanni, Ponte Bloy e San Luca - e, maggiormente, le aree urbanizzate limitrofe al vecchio Torrente “Fungirello”, cioè quelle delle Cooperative Bloy Strammella, Tecnica Moderna, Marzo ’81, Davide 82, La Straniera, Edificio Via Piersanti Mattarella 25/c. Il Piano prevede tre tipi di Allerta - gialla, arancione e rossa – sulla base delle indicazioni che quotidianamente vengono fornite dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Nel caso di Allerta gialla e assenza di precipitazione: il sindaco attiva il COC (Centro Operativo Comunale) e pubblica sui social media il livello di allerta meteo che è stato attivato.

Nel caso di Allerta arancione o rossa e assenza di precipitazione: il sindaco attiva il COC, pubblica sui social media il livello di allerta meteo e informa la collettività che è stato attivato il COC e dichiarato lo stato di emergenza comunale; L’ODV (Organizzazione di volontariato) dell’ANPS avvia l’allertamento alla popolazione attraverso la pubblicazione nella piattaforma “IO” dell’avviso meteo, con l’aggiunta del seguente messaggio integrativo: “Gli abitanti della zona perimetrata in rosso nella planimetria del piano speditivo di protezione civile devono tenersi pronti ad evacuare i pani terra ed i piani seminterrati e restare nei piani alti (primo piano e superiori) degli edifici. Tutti gli esercizi commerciali/produttivi ubicati nella suddetta area devono essere pronti a chiudere la propria attività. La suddetta area deve essere sgombra da autovetture parcheggiate e le stesse potranno essere posteggiate lungo la Via Rochester o sulla via Alberto Pinelli. Si invita la popolazione cittadina a prendere visione del piano speditivo pubblicato nel sito internet del Comune di Caltanissetta e della relativa planimetria.”; L’ODV Gruppo di PC dell’ANPS, inoltre, contatta gli amministratori condominiali interessati e il Responsabile del Comitato di Quartiere “San Luca” avvisandoli dell’emergenza in corso.

Nel caso di Allerta arancione o rossa e pioggia in corso o incombente: il Sindaco attiva il COC, se non già attivato, dichiara lo stato di emergenza comunale e lo comunica immediatamente alla cittadinanza attraverso social media; L’ODV Gruppo di PC dell’ANPS pubblica nella piattaforma “IO” il seguente messaggio: “E’ in corso un evento piovoso intenso in Caltanissetta. Si dispone alla popolazione dell’area perimetrata nella planimetria allegata di non occupare i piani interrati, seminterrati e i piani terra e restare nei piani alti (primo piano e superiori) degli edifici. Tutti gli esercizi commerciali/produttivi ubicati nella suddetta area devono chiudere immediatamente la propria attività. Si invita la popolazione cittadina a prendere visione del piano speditivo pubblicato nel sito internet del Comune di Caltanissetta e della relativa planimetria.”; Inoltre, l’ODV Gruppo di PC dell’ANPS, contatta gli amministratori condominiali interessati e il Responsabile del Comitato di Quartiere “San Luca” avvisandoli dell’emergenza in corso.

Nel caso in cui anche con il livello di Allerta verde o gialla si verifichi un’intensa precipitazione atmosferica assimilabile a una “bomba d’acqua”, si attuano le procedure previste in caso di allerta arancione o rossa e pioggia in corso o incombente.

Il Piano comunale di Protezione Civile, con il dettaglio delle Procedure Operative Speditive predisposte per eventi meteorologici straordinari a seguito del cedimento della copertura dello scatolare “Fungirello”, è consultabile sul sito web del Comune di Caltanissetta.



