San Cataldo, le iniziative organizzate in occasione del Rotary day

La bandiera sventolerà in municipio a ricordare l'impegno profuso nei sedici anni di attività a favore del territorio

Redazione

Domani si celebra in tutto il mondo il Rotary Day, in occasione dell'anniversario della fondazione del primo Rotary Club, avvenuta a Chicago nel 1905. La visione del fondatore Paul Harris rispondeva alla necessità di far incontrare professionisti di settori diversi per scambiare idee e instaurare amicizie significative. Da allora sono trascorsi 118 anni di impegno per le comunità locali e globali, all'insegna del motto "Service above self" - Servire al di sopra di ogni interesse personale. In occasione del Rotary Day, grazie al favorevole accoglimento della domanda presentata dal Presidente, Dott.ssa Angela Giardina, al Sindaco Avv. Gioacchino Comparato, la bandiera del Rotary sventolerà sul municipio del Comune di San Cataldo, a ricordare l'impegno profuso dal Rotary Club San Cataldo nei suoi sedici anni di attività a favore del territorio. Impegno che in questo anno rotariano si concretizza ulteriormente in numerosi progetti



