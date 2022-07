Eventi 206

Rotary Club Valle del Salso, Meloni eletto presidente: la cerimonia a Mazzarino

Il presidente uscente, Vito Cocita, ha ricordato quanto fatto nel corso del suo anno

Redazione

04 Luglio 2022 12:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rotary-club-valle-del-salso-meloni-eletto-a-mazzarino-nuovo-presidente Copia Link Condividi Notizia

Soci, amici, autorità civili e rotariane del Rotary Club Valle del Salso hanno assistito al ventisettesimo passaggio di consegne: quest’anno campana e martelletto passano da Vito Cocita a Riccardo Meloni, che sarà in carica sino al 30 giugno 2023. La tradizionale cerimonia si è svolta il 3 luglio nella splendida cornice di Casa Canalotto, a Mazzarino, alla quale erano presenti le seguenti autorità rotariane: Valerio Cimino, PDG; Ugo Granvillano, istruttore di area per l’area nissena; Manlio Galatioto, delegato distrettuale per la Rotary foundation; Giuseppe Ingaglio, presidente club Canicattì. Le autorità civili presenti, invece, erano: Salvatore Chiantia, sindaco del comune di Riesi; Vincenzo Marino, sindaco del comune di Mazzarino; Totò Letizia, nuovo sindaco del comune di Sommatino.

Il presidente uscente, Vito Cocita, ha ricordato quanto fatto nel corso del suo anno attraverso un emozionante video in cui si ritraevano i momenti più significativi dell’anno appena concluso, in particolare le iniziative a favore della comunità e volte a rafforzare l’amicizia rotariana con gli altri club del distretto Sicilia-Malta. Ricevendo il collare, simbolo della carica di Presidente, Riccardo Meloni ha presentato la squadra che lo coadiuverà nel suo anno di presidenza, così composta: Gaetano La Rosa, segretario e presidente incoming; Elisa Margiotta, prefetto; Valentina Cucchiara (assente per motivi di salute), tesoriere; Filippina Romano e Angela Carrubba (anch’essa assente per motivi di salute), vice presidente; riconfermati consiglieri: Salvatore Pasqualetto, Gino Messina e Salvatore Casanova.

Il presidente Riccardo Meloni, nel suo discorso introduttivo ha auspicato un lavoro di gruppo non solo del direttivo ma di tutti i soci: “Essere rotariano significa mettersi al servizio della comunità con spirito solidale e di squadra. In particolar modo quest’anno, il cui tema verte sui valori e i principi della condivisione; una condivisione propositiva e capace di creare i presupposti per un futuro migliore per tutta la comunità e per l’intero pianeta”. Nel corso della serata sono state assegnate anche delle onorificenze ai soci che nel corso della loro vita rotariana si sono distinti per meriti di servizio particolari: Antonino Vitellaro (cofondatore del Club Valle del Salso) è stato insignito come socio onorario; mentre, la massima onorificenza rotariana, la Paul Harris Fellow con un rubino, è stata conferita a Filippina Romano e a Giusi Giardina. Nella stessa serata è stato celebrato anche il passaggio di collare dell’Interact, club patrocinato dal Rotary Club Valle del Salso, nel corso della quale Federica Giarratano, presidente uscente, consegna il testimone alla nuova presidente Clelia Refosco. L’occasione è stata anche arricchita con l’ingresso di tre giovanissimi nuovi soci interactiani: Ester La Rosa, Ilaria Volpe e Andrea Lo Grasso. “Il Rotary – si legge nel sito ufficiale - è una rete globale di 1,4 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”.



Soci, amici, autorità civili e rotariane del Rotary Club Valle del Salso hanno assistito al ventisettesimo passaggio di consegne: quest'anno campana e martelletto passano da Vito Cocita a Riccardo Meloni, che sarà in carica sino al 30 giugno 2023. La tradizionale cerimonia si è svolta il 3 luglio nella splendida cornice di Casa Canalotto, a Mazzarino, alla quale erano presenti le seguenti autorità rotariane: Valerio Cimino, PDG; Ugo Granvillano, istruttore di area per l'area nissena; Manlio Galatioto, delegato distrettuale per la Rotary foundation; Giuseppe Ingaglio, presidente club Canicattì. Le autorità civili presenti, invece, erano: Salvatore Chiantia, sindaco del comune di Riesi; Vincenzo Marino, sindaco del comune di Mazzarino; Totò Letizia, nuovo sindaco del comune di Sommatino. Il presidente uscente, Vito Cocita, ha ricordato quanto fatto nel corso del suo anno attraverso un emozionante video in cui si ritraevano i momenti più significativi dell'anno appena concluso, in particolare le iniziative a favore della comunità e volte a rafforzare l'amicizia rotariana con gli altri club del distretto Sicilia-Malta. Ricevendo il collare, simbolo della carica di Presidente, Riccardo Meloni ha presentato la squadra che lo coadiuverà nel suo anno di presidenza, così composta: Gaetano La Rosa, segretario e presidente incoming; Elisa Margiotta, prefetto; Valentina Cucchiara (assente per motivi di salute), tesoriere; Filippina Romano e Angela Carrubba (anch'essa assente per motivi di salute), vice presidente; riconfermati consiglieri: Salvatore Pasqualetto, Gino Messina e Salvatore Casanova. Il presidente Riccardo Meloni, nel suo discorso introduttivo ha auspicato un lavoro di gruppo non solo del direttivo ma di tutti i soci: "Essere rotariano significa mettersi al servizio della comunità con spirito solidale e di squadra. In particolar modo quest'anno, il cui tema verte sui valori e i principi della condivisione; una condivisione propositiva e capace di creare i presupposti per un futuro migliore per tutta la comunità e per l'intero pianeta". Nel corso della serata sono state assegnate anche delle onorificenze ai soci che nel corso della loro vita rotariana si sono distinti per meriti di servizio particolari: Antonino Vitellaro (cofondatore del Club Valle del Salso) è stato insignito come socio onorario; mentre, la massima onorificenza rotariana, la Paul Harris Fellow con un rubino, è stata conferita a Filippina Romano e a Giusi Giardina. Nella stessa serata è stato celebrato anche il passaggio di collare dell'Interact, club patrocinato dal Rotary Club Valle del Salso, nel corso della quale Federica Giarratano, presidente uscente, consegna il testimone alla nuova presidente Clelia Refosco. L'occasione è stata anche arricchita con l'ingresso di tre giovanissimi nuovi soci interactiani: Ester La Rosa, Ilaria Volpe e Andrea Lo Grasso. "Il Rotary - si legge nel sito ufficiale - è una rete globale di 1,4 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare