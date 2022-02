Attualita 174

Rotary Club Valle del Salso, donati tre tablet all'istituto "Nino Di Maria" di Sommatino e Delia

I tablet sono da destinare agli studenti per l’apprendimento a distanza

Redazione

17 Febbraio 2022 20:39

Stamane, presso l’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria” di Sommatino e Delia, il Rotary Club Valle del Salso, rappresentato dal Presidente dott. Vito Cocita, insieme ad alcuni soci del Club, dott. Luigi Messina e dott. Luigi Galante, hanno consegnato alla Dirigente Scolastica prof.ssa Giovanna Ambrosiano - in presenza ad una rappresentanza di docenti e studenti dell’istituto - tre tablet da destinare agli studenti per l’apprendimento a distanza.L’iniziativa, si inquadra nell’ambito di una convenzione umanitaria tra il Rotary International e l’Agenzia Governativa Americana USAID nell’ambito della lotta alla pandemia contro il Covid 19, a cui il Distretto 2110 del Rotary International Sicilia-Malta ha aderito.

Il progetto si concretizza nel sostegno agli studenti con difficolta economiche e logistiche che non possono dotarsi di strumenti tecnologici e di un valido ausilio per lo studio e la didattica in presenza e a distanza, soprattutto in un contesto come a quello attuale in cui le scuole - in ottemperanza alle. misure di contenimento della pandemia da Covid-19 - sono spesso costrette a ricorrere alla DAD (didattica a distanza, ndr). L’iniziativa ha permesso a centinaia di studenti siciliani e maltesi di ricevere, grazie al Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International, un tablet e la connessione Internet per facilitare l’apprendimento a distanza. L’evento di oggi, sostiene il presidente Cocita, è stata un’occasione importante per rinnovare l’attenzione che il Rotary Club Valle del Salso conferisce allo studio, alla cultura e alla crescita delle generazioni future.

L'USAID, si legge nel sito istituzionale dell’agenzia, guida lo sviluppo internazionale e gli sforzi umanitari per salvare vite umane, ridurre la povertà, rafforzare la governance democratica e aiutare le persone a progredire oltre l'assistenza. Mentre, il Rotary è una rete globale formata da 1,4 milioni di uomini e donne che da oltre 110 anni, con la loro professionalità e leadership, si mettono al servizio delle comunità per generare impatti e cambiamenti positivi.



© Riproduzione riservata

