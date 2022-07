Eventi 135

Rotary Club San Cataldo, Angela Giardina eletta presidente al posto di Giuseppe Carrubba

Nel corso della cerimonia, il presidente uscente ha voluto ringraziare tutti i soci

Redazione

Ieri alla presenza delle massime autorità Rotariane del Distretto 2110 Sicilia-Malta e del Sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, è stato effettuato il “Passaggio della Campana” del Rotary Club San Cataldo. Il Presidente per l’anno rotariano 2021-2022, Giuseppe Carrubba, nel passare il collare del Club alla nuova Presidente Angela Giardina, ha voluto ringraziare tutti i Soci del Club per l’impegno profuso durante il suo mandato ed ha voluto riassumere le principali attività svolte a beneficio del territorio, nell’intenso anno rotariano appena concluso:

Le Conferenze ed i seminari aperti al pubblico su argomenti di pubblica utilità (acqua potabile, caro energia elettrica, lotta alla violenza sulle donne, conseguenze della pandemia Covid 19, imprese familiari ecc. – solo per citarne alcuni); Per quanto riguarda l’ecologia e la difesa dell’ambiente nel quale viviamo, la Realizzazione di progetti per la salvaguardia delle API e la piantumazione di alberi; La Raccolta alimentare e la relativa distribuzione alle famiglie bisognose, tramite le Parrocchie, nonché la fornitura di alimenti per l’organizzazione del pranzo solidale, presso l’ “Associazione Disabili Sancataldo”;L’ Inaugurazione del Muro della Gentilezza (per l’approvvigionamento di indumenti ai bisognosi) presso il Centro Commerciale “Il Casale”; La Consegna di alcuni tablet per alcuni alunni delle scuole medie inferiori e superiori di San Cataldo, appartenenti a famiglie disagiate; E per il contrasto all’uso della plastica, consegna di borraccine in alluminio per l’acqua agli alunni di primo anno delle Scuole medie inferiori di San Cataldo. Il completamento delle targhe turistiche davanti agli edifici di culto della Città, ed in particolare l’ultima apposta, che ricorda la piccola Chiesa dell’Ecce Homo, ormai non più esistente accanto al Campo sportivo “Valentino Mazzola”; la realizzazione e consegna all’Amministrazione Comunale di San Cataldo di un pannello che riproduce una porzione della particolare piastrellatura (oggi non più visibile) che ricopriva la facciata dell’edificio dell’ex Posta, attualmente adibito alla custodia delle Vare e dei Simulacri della Settimana Santa Sancataldese, a cura dell’Associazione Amico Medico; la sistemazione di una piazza della Città attraverso la realizzazione di un abbellimento monumentale, la cui posa verrà effettuata nei prossimi mesi.

La Presidente Angela Giardina, subito dopo, ha presentato il nuovo Direttivo di Club formato da Giuseppe Carrubba (Vice Presidente), Salvatore Lupo (Consigliere Segretario), Orsola Cacicia (Prefetto), Salvatore Scarciotta (Tesoriere), Salvatore Camilleri, Gaetano Alù, Michele Diliberto e Carmelo Vasta (Consiglieri) ed il suo programma per l’anno 2022-2023: Il proseguimento del progetto SOS Api; la partecipazione alla realizzazione del libro dell’anno rotariano “I Castelli”; la realizzazione anche sul territorio di San Cataldo di una Casa di Paul Harris (il fondatore del Rotary) ; il progetto “Buona Amministrazione”; l’ormai tradizionale Raccolta Alimentare per le famiglie bisognose; un progetto per la diminuzione dello spreco dell’acqua, attraverso la fornitura di distributori/purificatori d’acqua alle scuole del territorio; la continuazione del progetto Plastic Free; progetti per la tutela della salute attraverso screening di prevenzione delle malattie più comuni; organizzazione di spettacoli e Corsi di Cucina, per la raccolta di fondi in favore della Rotary Foundation. Particolare riconoscimento alla meritoria attività del Rotary Club San Cataldo è stata formulata dal Sindaco di San Cataldo, Avv. Gioacchino Comparato, il quale ha ribadito la disponibilità dell’Amministrazione Comunale ad ogni futura collaborazione con il Club per ogni attività di servizio alla Città ed ai suoi abitanti.



