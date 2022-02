Attualita 193

Rotaract club, il gelese Gianni Battista Cauchi eletto rappresentante del distretto Sicilia-Malta

L'elezione è avvenuta in occasione della terza assemblea distrettuale dell'anno sociale 2021-22

Giornata che entrerà indubbiamente negli Annali della famiglia rotariana di Gela quella di domenica 27 febbraio 2022: per la prima volta nella storia del Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta dal lontano anno sociale 1970-71, quando fu fondato il primo club in Sicilia, è stato eletto un Rappresentante Distrettuale proveniente dalle fila del Rotaract Club Gela. In occasione della III Assemblea Distrettuale dell'anno sociale 2021-22, che si è tenuta a Ragusa nella giornata di ieri, si sono riuniti i delegati provenienti da numerose Città e Comuni della Sicilia in rappresentanza dei rispettivi Club e hanno eletto all'unanimità il candidato gelese Gianni Battista Cauchi, che sarà il Rappresentante del Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta per l’anno sociale 2023-24.

Gianni Battista Cauchi, già Presidente del ricostituito Rotaract Club Gela per il biennio 2018-20, nonché Delegato Regionale Rotaract alla Cultura nell’anno sociale 2020-21, ha conseguito la laurea triennale in Lettere Antiche presso l’Università degli Studi di Pisa e, dopo avere conseguito la laurea magistrale in Scienze dell’Antichità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, al momento studia presso l'Università di Palermo Studi Storici, Antropologici e Geografici e svolge al contempo già l'attività di docente supplente presso l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII – Piazzi” di Palermo. «Fare Rotaract oggi - dichiara il neo-eletto Rappresentante Distrettuale – vuole significare, dopo il periodo di pandemia, resistere ancora e, in un momento in cui infuriano venti di guerra sul nostro mondo, avere la responsabilità di essere sentinelle di pace». Grande soddisfazione e orgoglio espressi, infine, da tutta la famiglia rotariana di Gela, presente numerosa all'Assemblea di Ragusa per gioire di questo momento storico insieme al proprio Socio, nella persona del Dott. Manlio Galatioto, segretario del Rotary Club Gela, e dei giovanissimi soci dell’Interact Club Gela con il loro Presidente Gioele Gerbino.



