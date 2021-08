Eventi 143

Rotaract Club Gela, al via una serie di iniziative all'insegna della solidarietà

Il club services di Gela, dopo il passaggio delle consegne, sta promuovendo delle attività in aiuto degli altri

Redazione

24 Agosto 2021 15:41

Dopo il consueto Passaggio delle Consegne, avvenuto lo scorso 23 luglio, l'anno sociale del Rotaract Club di Gela è iniziato con le prime attività. Il 5 agosto la presidente Roberta Rizzo ha donato una ciocca di capelli all'associazione “Un Angelo per capello”, dando il via alla campagna di sensibilizzazione per Chairity, un progetto nazionale che nasce con l’intento di sostenere, con un piccolo aiuto concreto, i pazienti oncologici. Il 22 Agosto il Rotaract Club di Gela ha ospitato la prima attività della Zona Persefone presso il Maya Beach Village. Il ricavato dell'attività di zona è stato devoluto al Progetto "Risacca", che mira all’acquisto di dispositivi marini chiamati ‘Seabin’, i quali vengono collocati in acqua e, mediante una pompa che crea un flusso, raccolgono tutti i rifiuti galleggianti e i detriti inquinanti, plastiche e microplastiche.

Le prossime attività in programma sono: la rassegna teatrale per famiglie "Fuori dagli schermi", organizzata dalla Bottega del Pane Young e patrocinata dal Comune di Gela, che si terrà il 27, il 28 e il 29 Agosto presso Bosco Littorio, e la mostra fotografica e poetica realizzata da Chiara Mucciarella ed Elisea Romano dal titolo "Il volto dell'isteria", che si terrà il 27 e il 28 Agosto presso Lola Dolceria Siciliana.



