Eventi 235

Rotaract Club Caltanissetta, Deborah Gervasi eletta alla presidenza

Gervasi, docente presso l'Università Kore di Enna, succede a Stefania Fontanazza

Redazione

Il Rotaract Club Caltanissetta ha eletto il Presidente per l'anno sociale 2022-23, che avrà inizio il prossimo primo luglio e si concluderà il 30 giugno 2023. Per il prestigioso incarico, il Club service giovanile della famiglia rotariana ha scelto la dott.ssa Deborah Gervasi, docente presso l'Università Kore di Enna dove insegna strategia aziendale e gestione dei processi aziendali. La neoeletta ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche svolgendo il suo Doctoral Visiting presso lo IESE Business School di Barcellona. I suoi interessi di ricerca si focalizzano sui temi dell'organizzazione aziendale, del comportamento organizzativo e della reciprocità nelle relazioni inter-organizzative. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di research fellow nell’ambito del progetto europeo Italia-Malta “Interregional Key Networking for Open Innovation Empowerment”.

“Le attività che intendiamo affrontare durante il mio anno di presidenza – spiega la dott.ssa Gervasi – saranno improntate sulla norma della reciprocità, al fine di innescare dei circoli virtuosi che possano giovare l'intera società. Andremo oltre la semplice regola aurea del fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi, perché, citando una massima di George Bernard Shaw, gli altri potrebbero avere gusti diversi dai nostri. Adotteremo, pertanto, la cosiddetta regola di platino: trattare gli altri nel modo in cui essi desiderano essere trattati, andando oltre le nostre personali preferenze. Lo scopo è quello di divenire promotori della creazione di nuovi nessi di reciprocità generalizzata che possano avere riverberi positivi sul nostro territorio”.



