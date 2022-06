Sport 47

Rotaract Club Caltanissetta, raccolta fondi per incentivare la pratica del rugby

Donazione per i ragazzi ucraini che prendono parte al Green Camp DLF Nissa Rugby

Redazione

Prosegue con grande successo il Green Camp della DLF Nissa Rugby in corso di svolgimento a Caltanissetta, campo polivalente “M. Amari” (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00) aperto a tutti i ragazzi dai 3 ai 14 anni. Mercoledì 29 giugno, gradita visita del Rotaract Club Caltanissetta che ha consegnato alla società della palla ovale, presieduta da Giuseppe Lo Celso, il ricavato del “Concerto di Primavera & torneo di Tennis” che si è svolto lo scorso 29 Maggio.

Grazie ai tanti partecipanti, agli Sponsor, al Rotaract Club Enna, alla famiglia rotariana nissena e alla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo, si è ‘concretizzato” uno sport excellence fund dal valore di 700 euro. Tale fondo verrà utilizzato per permettere ai ragazzi provenienti da famiglie meno abbienti di accedere al mondo dello sport a costo zero, valorizzando presso i contesti familiari del territorio l’importanza dello sport e della solidarietà, con particolare riferimento a molti ragazzi ucraini, rifugiati nel capoluogo nisseno, che prendono parte al Green Camp. Stefania Fontanazza, presidente del Rotaract Club Caltanissetta, sottolinea: “Abbiamo donato, con stima e affetto, questa somma alla DLF Nissa Rugby per offrire a tanti bambini e ragazzi la possibilità di frequentare i green camp organizzati dall’associazione sportiva. La donazione è stata ricavata da una nostra precedente attività che ci ha permesso di raccogliere i fondi necessari per offrire la frequentazione gratuita dei campi estivi della società rugbistica nissena”. Andrea Lo Celso, direttore sportivo della DLF Nissa Rugby, evidenzia: “Grazie al Rotaract che si spende con passione e senso civico nella nostra città. Siamo lieti di aver intrapreso con loro un percorso comune. Impiegheremo questa donazione a favore dei molti bimbi ucraini, rifugiati nella nostra città che prendono parte al Green Camp. La nostra attività vuole arricchire la nostra città, vogliamo contribuire a migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi, a diffondere i valori di etica e sport connaturati al nostro sport, per contribuire a creare persone migliori”.



