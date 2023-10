Politica 155

Rossella Di Rocco nominata segretaria della Federazione provinciale di Caltanissetta dei Liberalsocialisti per l'Italia

Vive a Mazzarino ed è una neofita della politica. Con la sua nomina continua il radicamento del partito sul territorio

Redazione

Espletate le consultazioni con il gruppo dirigente provinciale e regionale, la Segreteria Nazionale dei liberalsocialisti per l'Italia, con una lettera a firma del Segretario Antonino Distefano ha provveduto alla nomina della Dottoressa Rossella Maria Pia DI ROCCO, quale Segretaria della Federazione provinciale del partito. La Dottoressa Rossella Di Rocco è una neofita della politica e la sua nomina ha suscitato parecchi "rumor" specie a Mazzarino dove risiede.

Con questa nomina i liberalsocialisti per l'Italia continuano nel radicamento territoriale con donne e uomini giovani come a voler confermare che il partito del socialismo, il più antico in assoluto, può oggi materializzarsi come il partito più giovane, in forza dei tanti giovani e delle tante donne che vi aderiscono.



