Rosanna Moncada riconfermata segretaria generale confederale Cgil Caltanissetta

L’elezione è avvenuta a conclusione di una giornata piena di contributi e di riflessioni da parte delle delegate e dei delegati presenti

Redazione

Riconfermata all’unanimità la Segretaria Generale confederale Cgil di Caltanissetta Rosanna Moncada, alla presenza del Segretario Nazionale CGIL Walter Schiavella e del Segretario Generale CGIL Sicilia Alfio Mannino. L’elezione è avvenuta a conclusione di una giornata piena di contributi e di riflessioni da parte delle delegate e dei delegati presenti che hanno ripercorso l’intensa attività sindacale nel territorio definendo, altresì, gli obiettivi che bisognerà raggiungere per superare le grandi criticità della nostra Provincia

Pace , Mezzogiorno, autonomia differenziata Sanità, Precarietà̀, Sicurezza, Previdenza, Fisco, Istruzione, Trasporti, PNRR, Transizione ecologica-digitale, Democrazia, Rappresentanza e Territorio dovranno costituire l’ambito di azione su cui si dovrà muovere l’intero gruppo dirigente della CGIL .Per la Cgil di Caltanissetta l'unica strada percorribile è quella di un paese ,di una Regione che non blocchi il processo di riforme e che porti avanti proposte supportate da veri piani di lavoro e di sviluppo. Uno sviluppo che non può prescindere dalla centralità della questione meridionale e dalla consapevolezza che lo sviluppo del nostro Paese deve partire dal Mezzogiorno con interventi mirati a valorizzare le nostre vocazioni. Grande soddisfazione è stata espressa all’apertura dei lavori per la notizia dell’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro .

L’impegno delle Forze dell’Ordine, dei Magistrati, il sostegno del Sindacato, delle Associazioni, della Società civile deve continuare con decisione per affermare un tessuto economico e sociale libero da condizionamenti mafiosi e da tutte le forme di illegalità. I lavoratori nisseni aderenti alla CGIL saranno sempre in prima linea per contrastare la criminalità organizzata, a sostegno delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, a difesa dello Stato democratico, per la crescita di una economia sana che favorisca il lavoro e affermi una cultura diffusa di diritti.

Caltanissetta, 16.01.2023

La Segretaria Generale CGIL

Rosanna Moncada



