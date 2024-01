Cronaca 324

Rompe il "Mobile Angel" della madre che si attiva, arrestato giovane

Il 21enne, con problemi di tossicodipendenza, si è scagliato contro la donna

Redazione

02 Gennaio 2024 17:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rompe-il-mobile-angel-della-madre-che-si-attiva-arrestato-giovane Copia Link Condividi Notizia

Ha tentato di distruggere il 'Mobile Angel' della madre, gettandolo a terra e prendendolo a calci. Ma il dispositivo contro la violenza sulle donne si è attivato immediatamente e ha lanciato l'allarme ai carabinieri. E così un 21enne, con problemi di tossicodipendenza e in cura presso un Cps, è stato arrestato a Milano dai carabinieri per violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare.

Il giovane è andato nell'abitazione dei genitori, in zona viale Certosa, nonostante il provvedimento. Pretendendo 40 euro, si è quindi impossessato di tutti i cellulari presenti in casa per impedire che venissero chiamate le forze dell'ordine e ha tentato di rendere inutilizzabile il particolare smartwatch che consente il contatto diretto con i militari.

Già lo scorso 23 dicembre, la madre si era servita del dispositivo per un episodio analogo. In quell'occasione, il figlio era stato arrestato sempre per violazione del divieto di allontanamento, che era stato emesso in seguito a una denuncia per maltrattamenti.



Ha tentato di distruggere il 'Mobile Angel' della madre, gettandolo a terra e prendendolo a calci. Ma il dispositivo contro la violenza sulle donne si è attivato immediatamente e ha lanciato l'allarme ai carabinieri. E così un 21enne, con problemi di tossicodipendenza e in cura presso un Cps, è stato arrestato a Milano dai carabinieri per violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare. Il giovane è andato nell'abitazione dei genitori, in zona viale Certosa, nonostante il provvedimento. Pretendendo 40 euro, si è quindi impossessato di tutti i cellulari presenti in casa per impedire che venissero chiamate le forze dell'ordine e ha tentato di rendere inutilizzabile il particolare smartwatch che consente il contatto diretto con i militari. Già lo scorso 23 dicembre, la madre si era servita del dispositivo per un episodio analogo. In quell'occasione, il figlio era stato arrestato sempre per violazione del divieto di allontanamento, che era stato emesso in seguito a una denuncia per maltrattamenti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare