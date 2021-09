Rogo in un casa nell'ennese, trovato carbonizzato il corpo di un avvocato in pensione

L'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti stamattina, intorno alle 7,30 quando nell'appartamento è divampato il rogo

Redazione

25 Settembre 2021 13:17

Un avvocato sessantenne in pensione è morto carbonizzato nella sua abitazione in fiamme a Gagliano Castelferrato, nell'Ennese. L'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti stamattina, intorno alle 7,30 quando nell'appartamento è divampato il rogo. Prima c'è stata un'esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, e subito dopo le fiamme dono divampate le fiamme all'ultimo piano di una palazzina occupata soltanto dall'uomo, che viveva da solo. Quando i vigili del fuoco, domate le fiamme, sono entrati in casa, hanno trovato il corpo carbonizzato. Indagano i carabinieri.(Gds.it)



