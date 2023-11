Cronaca 2785

Rivolta al carcere Malaspina di Caltanissetta: sul posto anche polizia e carabinieri

Sembrerebbe che stiano protestando per le condizioni all'interno del carcere

Rita Cinardi

Rivolta, dal primo pomeriggio di oggi al carcere Malaspina di Caltanissetta. Una trentina di detenuti si sarebbero chiusi nel reparto della struttura penitenziaria dove risiedono. Sembrerebbe che stiano protestando per le condizioni all'interno del carcere. A dare manforte agli agenti di polizia penitenziaria sono intervenute pattuglie della polizia e dei carabinieri. La protesta è ancora in corso. Sul posto è presente anche il magistrato di sorveglianza. Al momento non si registrerebbero feriti.



