Cronaca 341

Ritrovato l'elicottero disperso: nessuno è sopravvissuto. Sette vittime, tra cui 2 bambini

Tra le vittime del disastro a Foggia i due piloti, una famiglia composta da quattro persone e un medico del 118

Redazione

tato ritrovato l’elicottero disperso da questa mattina in una zona campestre di Apricena, in provincia di Foggia, frazione di Castel Pagano. Il velivolo è precipitato causando la morte delle sette persone a bordo. Si tratta di due piloti (Luigi Ippolito e Andrea Nardelli); una famiglia, composta da quattro persone, di turisti sloveni: Bostjan Rigler (59 anni), Jon Rigler (49 anni), Mateja Curk Rigler e Iiza Rigler (13 anni); infine, un medico del 118 (Maurizio De Girolamo, 69 anni). Quest'ultimo lavorava presso la postazione del 118 presente alle Isole Tremiti e stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro.

Le ricerche

Le ricerche dell' elicottero A109 erano in corso dalla mattina. Sono stati impegnati nelle ricerche i Vigili del fuoco, con squadre a terra e un elicottero del comando di Pescara. Sul posto presenti oltre 40 militari dell'Arma, tra cui i reparti speciali dei “Cacciatori di Puglia” che hanno raggiunto le zone più impervie del promontorio del Gargano. Impiegati anche tre elicotteri dei Carabinieri.

La ricostruzione

L'elicottero era partito alle 9:20 dalle Isole Tremiti. Stando al programma orario di Alidaunia, in questo periodo di sabato sono programmati quattro voli di andata da Foggia e quattro di ritorno dalle Tremiti. Quello diretto dura circa venti minuti. Uno di andata e uno di ritorno prevedono anche scali a Peschici e Vieste, con durata di cinquanta minuti. La compagnia Alidaunia effettua anche servizi di protezione civile e servizi di elisoccorso 118. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo sul sito dell’incidente che oggi nei pressi di San Severo (FG), ha coinvolto l’elicottero A 109.

Le operazioni di recupero

E intanto è stata chiusa la Ss89 garganica per le operazioni di recupero. "Siamo tutti sgomenti per quanto accaduto. Sul posto ci sono autorità e squadre di recupero e le operazioni non sono certo agevolate dal forte maltempo. L'accesso ai curiosi è bloccato sin dalla SS 89, per cui astenersi da recarsi sul posto. E' il momento del dolore e della preghiera". Lo ha scritto sui social Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico, in riferimento alla parziale sospensione del traffico veicolare sulla Strada statale 89 Garganica, che percorre il periplo del promontorio del Gargano da San Severo a Foggia, dopo l'incidente del volo Alidaunia, precipitato ad Apricena.(Fonte rainews.it)



