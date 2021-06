Cronaca 427

Ritrovato il piccolo Nicola: giornalista sente il lamento e un carabiniere si cala nel burrone e lo salva

Lieto fine per la vicenda del bimbo di 21 mesi sparito nella notte di lunedì dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio

Redazione

23 Giugno 2021 10:34

E' stato ritrovato vivo Nicola, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio. Lo rende noto prefettura di Firenze. Nicola è stato trovato in un burrone a circa tre chilometri dalla sua abitazione. Il piccolo è in buone condizioni. E' stato un giornalista a ritrovarlo: mentre saliva verso la casa ha udito alcuni lamenti e rumori. Poi un carabiniere s'è calato nel burrone per salvarlo. E' stato un giornalista della Rai, Giuseppe Di Tommaso, a far ritrovare il piccolo Nicola: risalendo versa la casa del bambino ha sentito rumori e lamenti. Il bambino era in fondo a una scarpata, a ridosso della strada e profonda una cinquantina di metri ed è stato poi recuperato da un carabiniere che si è calato e lo ha portato in salvo.

Il carabinieri che lo ha salvato: "Ha chiesto della mamma" - E' stato il Luogotenente Ciccarelli, Comandante della Stazione dei carabinieri Scarperia, a portare in salvo Nicola. Il militare era impegnato nelle ricerche e si è calato a 25 metri individuando il piccolo che ha chiesto subito della madre. Lo stesso luogotenente lo ha riportato sulla strada sterrata riconsegnandolo alla mamma.(TgCom24)



