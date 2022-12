Cronaca 394

Ritrovata la donna che ieri si era dispersa sull'Etna: sta bene

Stamattina al momento del ritrovamento stava bene, malgrado durante la notte in quella zona la temperatura è scesa di alcuni gradi sotto lo zero

E' stata ritrovata a quota 1.700 metri nella desertica Valle del Bove sull'Etna l'escursionista brasiliana che ieri si era dispersa nelle valli del vulcano. A soccorrerla sono stati gli uomini del soccorso alpino e speleologico siciliano con la collaborazione dei militari della Guardia di finanza. Stamattina al momento del ritrovamento stava bene, malgrado durante la notte in quella zona la temperatura è scesa di alcuni gradi sotto lo zero. La donna che ieri aveva segnalato la sua posizione nei pressi di Torre del Filosofo a quota 1.800 metri si era spostata durante l'escursione più in basso, non riuscendo a trovare la strada del ritorno. Portata al rifugio Sapienza la donna è stata affidata alle cure dei medici del 118.



