Cronaca 305

Enna, ritrova un portafoglio con 450 euro e lo consegna alla polizia con documenti e carte di credito

La polizia, tramite una volante, ha rintracciato il proprietario e gli ha consegnato il portafoglio con tutto il contenuto

Redazione

20 Gennaio 2021 11:06

Una donna si è presentata presso l’ingresso della Questura di Enna e ha consegnato un portafoglio che aveva rinvenuto, poco prima, presso lo sportello automatico bancomat di un Istituto bancario del centro storico.All’interno vi erano 450 euro suddivisi in banconote da 50, la carta d’identità del proprietario, 3 codici fiscali, 1 carta banco posta, 1 carta della banca, 1 chiave, tessere e documenti di altri familiari.

Prontamente, tramite la Volante, veniva rintracciato l’avente diritto al quale veniva riconsegnato il portafoglio con tutto il contenuto.

L’uomo, che ha voluto ringraziare la signora per il tramite della Polizia di Stato, precisando che non mancava nulla, ha dichiarato che non si era reso conto di dove aveva smarrito i propri effetti personali e che, dopo brevi ricerche, aveva attivato la procedura per la denuncia e per il blocco delle carte.



