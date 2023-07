Attualita 335

Ritorno a San Cataldo per sette docenti del Carducci dopo una trasferta a Batislava

Confronto sul sistema scolastico slovacco con cui l'Italia ha diverse analogie, ma anche differenze

Redazione

29 Luglio 2023 17:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ritorno-a-san-cataldo-per-sette-docenti-del-carducci-dopo-una-trasferta-a-batislava Copia Link Condividi Notizia

Il 20 luglio scorso, sette docenti della Scuola secondaria di I grado “G. Carducci” di San Cataldo, hanno concluso, a Bratislava, capitale della Slovacchia, l’ultima mobilità Erasmus per l’anno scolastico 2022/2023. Barbara Cammarata, Rita Cavaleri, Maria Catalda Falduzzi, Sonia Lipani, Maria Pagano, Carla Palermo e Cataldo Palermo, coordinati dalla referente prof.ssa Pagano, hanno partecipato a un corso di potenziamento della lingua Inglese. Il corso, autorevolmente condotto dalla docente universitaria prof.ssa Lucia Figuli, ha fornito ai partecipanti anche l’occasione per apprezzare le bellezze storico-artistiche di Bratislava e di altri centri della Slovacchia, ma anche per conoscere tradizioni, usi e costumi di questo peculiare Paese dell’Unione Europea.

Di fondamentale importanza è stato il confronto con il sistema scolastico slovacco, da cui sono emerse analogie, differenze e riflessioni. Soddisfatti i docenti del percorso effettuato e per avere arricchito il proprio bagaglio culturale, ma anche per avere sperimentato e maturato ulteriormente lo “spirito Erasmus”. Particolare merito va alla dirigente prof.ssa Rossana Maria Cristina D’Orsi, che ha consentito la mobilità, e al dirigente prof. Salvatore Parenti, promotore del progetto di internazionalizzazione Erasmus nella Scuola “Carducci” di San Cataldo.



Il 20 luglio scorso, sette docenti della Scuola secondaria di I grado "G. Carducci" di San Cataldo, hanno concluso, a Bratislava, capitale della Slovacchia, l'ultima mobilità Erasmus per l'anno scolastico 2022/2023. Barbara Cammarata, Rita Cavaleri, Maria Catalda Falduzzi, Sonia Lipani, Maria Pagano, Carla Palermo e Cataldo Palermo, coordinati dalla referente prof.ssa Pagano, hanno partecipato a un corso di potenziamento della lingua Inglese. Il corso, autorevolmente condotto dalla docente universitaria prof.ssa Lucia Figuli, ha fornito ai partecipanti anche l'occasione per apprezzare le bellezze storico-artistiche di Bratislava e di altri centri della Slovacchia, ma anche per conoscere tradizioni, usi e costumi di questo peculiare Paese dell'Unione Europea. Di fondamentale importanza è stato il confronto con il sistema scolastico slovacco, da cui sono emerse analogie, differenze e riflessioni. Soddisfatti i docenti del percorso effettuato e per avere arricchito il proprio bagaglio culturale, ma anche per avere sperimentato e maturato ulteriormente lo "spirito Erasmus". Particolare merito va alla dirigente prof.ssa Rossana Maria Cristina D'Orsi, che ha consentito la mobilità, e al dirigente prof. Salvatore Parenti, promotore del progetto di internazionalizzazione Erasmus nella Scuola "Carducci" di San Cataldo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare