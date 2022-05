Attualita 488

Ristorazione sociale, Caltanissetta vola a Milano: Equo Food al Festival dell'Inclusione

Equo Food è fast food e pizzeria, culla del progetto Open Food, intervento innovativo sulle nuove povertà che si impegna a ridurre lo spreco alimentare e a eliminare il divario sociale

Dal 13 al 15 maggio Equo Food sarà a Milano, presso la Fabbrica del Vapore, ospite di In&Aut Festival, prima edizione di un evento pensato per l’inclusione e l’autismo. Da Caltanissetta a Milano, la Cooperativa Sociale Etnos, in prima linea per promuovere inclusione e integrazione nell’ambito della disabilità, porta la propria esperienza al fianco di altre realtà di diversi territori che lavorano su un fronte comune: sensibilizzare il grande pubblico sui percorsi di inclusione lavorativa indirizzate a persone affette da autismo e disabilità. Equo Food è un'opportunità di inclusione per disabili, donne vittime di violenza e in difficoltà, minori stranieri non accompagnati; valorizza il territorio stesso utilizzando prodotti nostrani e contribuendo alla realizzazione di una rete solidale tra commercianti.

Equo Food è fast food e pizzeria, culla del progetto Open Food, intervento innovativo sulle nuove povertà che si impegna a ridurre lo spreco alimentare e a eliminare il divario sociale. Identificato come un luogo comune – proprio per allontanare l’idea della mensa dei poveri ‒ all’interno di Equo Food si possono acquistare porzioni di cibo d’asporto al costo simbolico di 1 euro. Ciò pone le basi per rimuovere la stigmatizzazione della povertà. Si utilizzano prodotti di Fattoria Rosanna, marchio commerciale di Restart! progetto di agricoltura sociale, nato in casa Etnos, selezionato e sostenuto da Fondazione Con il Sud ed Enel nel Cuore Onlus che vede protagoniste donne vittime di violenza, coinvolte in un percorso di riscatto lavorativo e sociale.

Inoltre, i prodotti utilizzati aderiscono ai mercati di Campagna Amica di Coldiretti Sicilia, organizzazione radicata nel paese i cui prodotti agricoli sono italiani e a km zero. Inclusione e promozione dell’Economia Circolare, valori questi che riconoscono alla Cooperativa Sociale Etnos l’opportunità di costruire modelli di Economia Civile che possano aiutare la società ad avanzare verso un futuro equo e responsabile. In&Aut Festival è il primo grande evento su diagnosi, terapia e vita adulta delle persone affette da un disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorirne l’inclusione lavorativa.



