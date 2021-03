Attualita 118

Ristoratori protestano a Palermo, multa da 400 euro: "Norme anti Covid non rispettate"

Notificata una sanzione ad un gruppo di operatori per una protesta risalente allo scorso 17 marzo

Redazione

29 Marzo 2021 16:51

Oltre al danno la beffa. Ammenda per non aver rispettato le normative anti Covid: è quella che è stata notificata ad un gruppo di operatori dei settori della ristorazione, bar, intrattenimento, che lo scorso 17 marzo avevano inscenato una manifestazione – decisamente dai contorni civili e pacifici – prima davanti alla Prefettura di Palermo e successivamente in piazza Verdi. In un momento di profonda crisi per il settore della ristorazione, la manifestazione andata in scena aveva un solo obiettivo: quello di attirare le attenzioni delle istituzioni su un settore ormai falcidiato dalla crisi e dalle restrizioni.

Ma è arrivata la beffa. Perché qualche giorno fa i manifestanti sono stati convocati in questura per la notifica del verbale. "Siamo stati poi ricevuti dal viceprefetto e abbiamo comunicato una serie di richieste che speriamo siano accolte - dicono i manifestanti che sono stati multati - speriamo davvero che la situazione possa tornare alla normalità il prima possibile perchè siamo allo stremo". (Marco Gullà, Gds.it)



