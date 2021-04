Attualita 393

Ristoranti riaperti a pranzo e cena: all'aperto, massimo 4 a tavola e con regole ben precise

on si potrà sostare fuori dai locali, oppure consumare cibo e bevande in piedi. Rimangono sempre consentiti asporto e domicilio

Redazione

17 Aprile 2021 21:57

L'Italia prova a tornare gradualmente alla normalità: riaperture dal 26 aprile. Tra i primi a farlo saranno i ristoratori: in zona gialla, dal 26 aprile a tutto il mese di maggio, sarà possibile pranzare o cenare solo nei locali che hanno tavoli all’aperto e dal primo giugno si mangia nei ristoranti al chiuso solo a pranzo.I ristoranti all'aperto potranno ospitare i clienti a pranzo e a cena. Ma con regole ben precise. Previsto un massimo di quattro persone per ogni tavolo, il numero potrà aumentare solo se i commensali sono conviventi.

Non si potrà sostare fuori dai locali, oppure consumare cibo e bevande in piedi. Rimangono sempre consentiti asporto e domicilio. Obbligo di mascherina fino a quando non si arriva al tavolo o comunque quando ci si alza. Obbligo di distanziamento tra i tavoli. Il coprifuoco è confermato dalle 22.



