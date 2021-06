Ristoranti, in sei a tavola al chiuso in zona bianca e nessun limite all'aperto: le nuove regole

Sarebbe questa la decisione del governo dopo la proposta delle Regioni che proponeva un numero di commensali più alto

Redazione

03 Giugno 2021 19:24

Vince la via di mezzo e così saranno 6 le persone che si siederanno ai tavoli al chiuso nelle zone bianche. Sarebbe questa la decisione del governo dopo la proposta delle Regioni che proponeva un numero di commensali più alto (8). Nessun limite, invece, all’aperto. Il ministro della Salute Roberto Speranza era contrario e chiedeva di mantenere il limite di quattro persone sia all’aperto sia al chiuso ma Mariastella Gelmini, responsabile degli Affari Regionali, riteneva che far pranzare o cenare solo 4 non conviventi fosse una "regola troppo restrittiva".

