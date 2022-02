Attualita 174

Ristorante itinerante su un bus a due piani: la storia di Giorgio e Luca, due chef di San Cataldo

Giorgio e Luca sono due chef di San Cataldo che per far conoscere la cucina siciliana girano in Europa

Redazione

Un giro intorno al mondo e ritorno. Lo fanno tanti siciliani, lo hanno fatto, almeno per un po', anche Giorgio Bellanca e Luca Arcarese. Giorgio e Luca sono due chef di San Cataldo che per far conoscere la cucina siciliana girano in Europa e non solo a bordo di un bus rosso, uno dei tipici autobus a due piani che vanno in giro per Londra. Il loro però è attrezzato come un ristorante, con tanto di tavoli e cucina, si chiama FoodBus Experience: nella parte sotto stante ci sono le cucine e nella terrazza ventidue posti a sedere.

Una idea nata nel 2020, poi fermata dalla pandemia, e decollata definitivamente nell'estate del 2021 con la prima tappa, quella di Rimini. Amici da sempre i due trentenni di San Cataldo per tutto il mese di febbraio sosteranno davanti al Mercato Campagna Amica di Caltanissetta, in via Fra Giarratana 82. Con loro anche un barman "di ritorno": Gianluca Pilato. Era andato al nord a lavorare ma è tornato ed ora prepara dei cocktail di benvenuto a base di frutta siciliana. (Gds.it)



