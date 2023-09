Cronaca 261

Rissa tra due gruppi di giovani a Palermo, sedicenne ferito con un coltello

Il minore ha raccontato di essere stato aggredito attorno alle 3 di notte, è stato colpito alla faccia e al braccio

Redazione

10 Settembre 2023 18:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rissa-tra-due-gruppi-di-giovani-a-palermo-sedicenne-ferito-con-un-coltello Copia Link Condividi Notizia

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito la scorsa notte in piazza Don Sturzo a Palermo. Il minore ha raccontato di essere stato aggredito attorno alle 3 di notte da alcuni giovani sconosciuti.

Il sedicenne è stato ferito alla faccia e al braccio con un coltello. Non si conosce il motivo. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico dai sanitari del 118. Le indagini su questa aggressione sono condotte dalla polizia. La lite forse è scoppiata per futili motivi tra due gruppi che poi sono dileguati non appena sono intervenuti i poliziotti.



Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito la scorsa notte in piazza Don Sturzo a Palermo. Il minore ha raccontato di essere stato aggredito attorno alle 3 di notte da alcuni giovani sconosciuti.

Il sedicenne è stato ferito alla faccia e al braccio con un coltello. Non si conosce il motivo. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Civico dai sanitari del 118. Le indagini su questa aggressione sono condotte dalla polizia. La lite forse è scoppiata per futili motivi tra due gruppi che poi sono dileguati non appena sono intervenuti i poliziotti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare