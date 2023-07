Cronaca 488

Rissa nel carcere di Termini Imerese: anche polizia e carabinieri per riportare la calma

La Uilpa: "Abbiamo chiesto vista la situazione di proclamare lo stato di emergenza per i penitenziari regionali"

Redazione

Momenti di tensione nel carcere Burrafato di Termini Imerese. Una rissa è scoppiata tra detenuti stranieri e italiani. Sono dovuti intervenire anche i carabinieri e gli agenti di polizia per riportare la calma. «È la prova che la situazione all’interno delle carceri siciliane è esplosiva come abbiamo sottolineato al sottosegretario Andrea Delmastro che è venuto oggi a visitare le carceri di Favignana e Trapani - dice Gioacchino Veneziano segretario regionale della Uilpa - abbiamo chiesto vista la situazione di proclamare lo stato di emergenza per i penitenziari regionali. La situazione è calda non solo nella regione per le temperature torride, ma anche dentro i penitenziari».



