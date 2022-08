Cronaca 67

Rissa in piazza Salandra a Gela, giovane colpito con una bottiglia di vetro

La vittima è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi

Redazione

Movida violenta a Gela nonostante i controlli, soprattutto nel fine settimana, siano stati rafforzati. Forse una parola di troppo o un alterco alla base di una lite scoppiata questa notte, intorno alle 2, a Gela in piazza Salandra, una zona di ritrovo dei giovani situata nel cuore del centro storico. Ad avere la peggio un giovane che sarebbe stato colpito, da un suo coetaneo, con una bottiglia di vetro. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasferito la vittima in ospedale. Per fortuna non è in gravi condizioni. Indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Gela.



