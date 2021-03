Rissa a Gela per delle avances a una ragazza: dieci persone rinviate a giudizio

Rissa a Gela per delle avances a una ragazza: dieci persone rinviate a giudizio

Nonostante l'intervento di numerose pattuglie delle forze dell'ordine una delle persone coinvolte nella rissa sparò dei colpi di pistola contro il rivale

Rita Cinardi

29 Marzo 2021 13:55

La Procura di Gela ha chiuso le indagini preliminari e chiesto il rinvio a giudizio per dieci persone che nella notte dell’8 ottobre scorso si sono rese protagoniste di una rissa finita a colpi di pistola all'interno della stazione di servizio GBoil. Il violento episodio era scaturito dopo un'accesa lite fra un gruppo di gelesi ed un gruppo di licatesi per delle “avances” che il licatese Salvatore Giuseppe Cavaleri avrebbe rivolto ad una ragazza. Da lì a breve la situazione è degenerata culminando in una violenta rissa che ha coinvolto i due gruppi. Neanche l'intervento delle forze dell'ordine era inizialmente riuscito a sedare i tafferugli tanto che era stato necessario l'intervento di altre pattuglie di Carabinieri e Polizia.

Una volta sedata la rissa Paolo Quinto Di Giacomo, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, dei sanitari del 118 e dei tanti avventori si era avvicinato a Cavaleri sparandogli numerosi colpi a brevissima distanza, con una pistola munita di silenziatore, ferendolo gravemente insieme ad un infermiere che era intervenuto. Uno dei carabinieri è riuscito a disarmare il giovane gelese impendendo che potesse uccidere il rivale.



