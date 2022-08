Cronaca 491

Cucciolo di volpe rinvenuto spossato e in difficoltà: liberato a Santa Caterina dopo essere stato alimentato. Il video

Il cucciolone è stato preso in cura dai volontari del Wwf Sicilia Centrale e condotto da un veterinario di Caltanissetta

Redazione

11 Agosto 2022 15:36

A Santa Caterina Villarmosa è stato liberato un giovane esemplare di Volpe (Vulpes vulpes) rinvenuto - in condizioni di difficoltà e spossatezza – da Calogero Barrile nei pressi della cittadina nissena. Il cucciolone è stato quindi preso in cura dai volontari del WWF Sicilia Centrale e condotto per una visita dal dott. Andrea Cortese, medico veterinario di Caltanissetta. Il volpacchiotto è stato rifocillato ed alimentato e si è immediatamente rimesso in forze; date le buone condizioni generali di salute, è stato subito dopo liberato nelle campagne prossime alla Riserva Naturale integrale geologica “Contrada Scaleri”, gestita dal Libero Consorzio comunale di Caltanissetta.

La liberazione è stata immortalata in un video (YouTube: https://youtu.be/ZGs89RvKK6c) realizzato nell’ambito del Progetto SI.V.A.N.N. (Sistema di Vigilanza delle Aree Naturali Nissene), sostenuto da Fondazione CON Il SUD, del quale sono partner il Libero Consorzio di Caltanissetta e le Associazioni MOVI di Caltanissetta e Real Dream di San Cataldo. Il Progetto SI.V.A.N.N. - che include anche la Riserva naturale “Lago Soprano” di Serradifalco - si prefigge di mettere in campo azioni tendenti a riaffermare la legalità ambientale concorrendo al perseguimento delle finalità generali di tutela della biodiversità e del patrimonio naturale, tra cui azioni di tutela e salvaguardia diretta dell’ambiente e degli animali attraverso l’organizzazione di appositi servizi di vigilanza e perlustrazione. “Abbiamo scelto la Riserva di Contrada Scaleri perché è un’area protetta di grande valore scientifico - spiega Ennio Bonfanti, presidente di WWF Sicilia centrale e responsabile del progetto SI.V.A.N.N. - confinante con un’altra area naturalisticamente importante e riconosciuta come Sito di Importanza Comunitaria (SIC - codice europeo: ITA050002): si tratta del “Torrente Vaccarizzo”, sempre in territorio del Comune di Santa Caterina Villarmosa”.



