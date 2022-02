Politica 131

Riscossione, Azzurra Cancelleri (M5S): "Accelerare in Sicilia adeguamento sistemi informativi"

E’quanto dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle, Azzurra Cancelleri, a margine della seduta di question time tenutasi ieri pomeriggio in Commissione Finanze

Redazione

“In Sicilia, dal 1° ottobre scorso, le funzioni di riscossione che originariamente erano in capo a Riscossione Sicilia spa (ex Serit) sono state trasferite all’Agenzia delle Entrate- Riscossione garantendo ai contribuenti della regione di consultare direttamente dal pc, tablet e smartphone il portale dell’Ente per richiedere informazioni e assistenza. Tuttavia, alcuni servizi importanti, quali la rateizzazione o la sospensione degli importi, non risultano al momento presenti nell’apposita area riservata del nuovo portale e tali prestazioni sono di rilevante utilità per i contribuenti e le aziende siciliane. Per tale ragione, ieri ho rivolto un quesito al Ministero dell’Economia al fine di ottenere risposte e tempi certi in merito alla problematica”. E’quanto dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle, Azzurra Cancelleri, a margine della seduta di question time tenutasi ieri pomeriggio in Commissione Finanze.

E precisa: “Il sottosegretario Freni ha spiegato che l’esistenza di tali criticità operative risiedono nel processo di trasferimento delle funzioni di riscossione dalla vecchia società all’Agenzia delle Entrate- Riscossione e che verranno risolti entro quest’anno, chiarendo, inoltre, che per ovviare al temporaneo disagio è stata da subito garantita l’assistenza tramite un contact center nazionale ed è disponibile sul portale la modulistica necessaria per presentare domanda nonchè l’elenco degli indirizzi mail/PEC dedicati alla relativa trasmissione”.

“Comprendo la complessità della procedura e riconosco l’impegno fin qui mostrato dal Ministero e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione nel limitare ai contribuenti i disagi derivanti da questo passaggio ma mi auguro vivamente che i tempi indicati per il completamento del processo di migrazione e l’adeguamento dei sistemi informativi siano rispettati, è necessario che tutto avvenga nel minor tempo possibile per garantire la completa fruizione di tutti i servizi telematici ai contribuenti e alle aziende siciliane che scontano ancora duramente le difficoltà sociali ed economiche derivanti dalla pandemia”, conclude la Cancelleri.



