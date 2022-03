Politica 119

Rischio sismico in Sicilia, elenchi dei comuni aggiornati. M5S: "Battaglia vinta, agevolerà il Sisma Bonus"

I deputati 5 Stelle avevano presentato un’interrogazione a dicembre per sollecitare la Regione ad intervenire

Redazione

02 Marzo 2022 16:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rischio-sismico-in-sicilia-elenchi-dei-comuni-aggiornati-m5s-battaglia-vinta-agevolera-il-sisma-bonus Copia Link Condividi Notizia

“La classificazione sismica regionale dei comuni siciliani è stata finalmente allineata con quella nazionale. Dopo l’interrogazione all’Ars che abbiamo presentato a dicembre scorso e il pressing che abbiamo fatto incessantemente sul governo, si può dire che la battaglia è stata vinta. La mappatura sismica aggiornata dei comuni permetterà una corretta applicazione del Sisma Bonus - e di conseguenza anche del Superbonus 110% - in tutto il territorio siciliano”.

Lo dicono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Giovanni Di Caro e il capogruppo Nuccio Di Paola. Erano stati loro a sollecitare a dicembre scorso, con un atto parlamentare, il presidente della Regione Musumeci e gli assessori Falcone (Infrastrutture e mobilità) e Armao (Economia) a intervenire con urgenza per risolvere il problema. “La misura nazionale del Sisma Bonus - ricordano Di Paola e Di Caro - non poteva essere applicata correttamente in diverse aree dell’Isola, come per esempio nelle province di Caltanissetta e Agrigento.

Vi erano infatti delle incongruenze tra la classificazione sismica nazionale e quella regionale e in molti comuni siciliani non vi erano le condizioni per sfruttare le importanti agevolazioni fiscali legate ai lavori per ristrutturazioni e adeguamenti antisismici degli edifici. Un problema che era stato evidenziato anche dalla commissione Geotecnica e Strutture dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta. Gli elenchi dei Comuni sismici in Sicilia – proseguono i deputati M5S – risalivano al 2003 e non erano mai stati aggiornati seguendo l’evolversi della normativa nazionale e rispetto alla nuova mappatura dei territori a rischio sismico redatta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La Regione Siciliana, in seguito alle nostre sollecitazioni, ha provveduto ai necessari aggiornamenti. Il problema ora può dirsi risolto”, concludono Di Paola e Di Caro.

Sulla stessa scia il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone. “I cittadini siciliani - afferma - non dovranno più subire le conseguenze di un errore di classificazione sismica dei comuni siciliani, fatta dalla Regione Siciliana nel lontano 2002/2003. In particolare, nella nostra Isola vi erano numerosi comuni, ricadenti essenzialmente in provincia di Caltanissetta e Agrigento, classificati dalla Regione in zona 4 (basso rischio sismico), che invece, in base ai criteri nazionali, avrebbero dovuto essere riclassificati in zona 3. A causa del mancato aggiornamento da parte della Regione, molti comuni per tutti questi anni hanno dovuto rinunciare ad importanti finanziamenti, tra cui il Sismabonus”.



"La classificazione sismica regionale dei comuni siciliani è stata finalmente allineata con quella nazionale. Dopo l'interrogazione all'Ars che abbiamo presentato a dicembre scorso e il pressing che abbiamo fatto incessantemente sul governo, si può dire che la battaglia è stata vinta. La mappatura sismica aggiornata dei comuni permetterà una corretta applicazione del Sisma Bonus - e di conseguenza anche del Superbonus 110% - in tutto il territorio siciliano". Lo dicono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Giovanni Di Caro e il capogruppo Nuccio Di Paola. Erano stati loro a sollecitare a dicembre scorso, con un atto parlamentare, il presidente della Regione Musumeci e gli assessori Falcone (Infrastrutture e mobilità) e Armao (Economia) a intervenire con urgenza per risolvere il problema. "La misura nazionale del Sisma Bonus - ricordano Di Paola e Di Caro - non poteva essere applicata correttamente in diverse aree dell'Isola, come per esempio nelle province di Caltanissetta e Agrigento. Vi erano infatti delle incongruenze tra la classificazione sismica nazionale e quella regionale e in molti comuni siciliani non vi erano le condizioni per sfruttare le importanti agevolazioni fiscali legate ai lavori per ristrutturazioni e adeguamenti antisismici degli edifici. Un problema che era stato evidenziato anche dalla commissione Geotecnica e Strutture dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta. Gli elenchi dei Comuni sismici in Sicilia - proseguono i deputati M5S - risalivano al 2003 e non erano mai stati aggiornati seguendo l'evolversi della normativa nazionale e rispetto alla nuova mappatura dei territori a rischio sismico redatta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La Regione Siciliana, in seguito alle nostre sollecitazioni, ha provveduto ai necessari aggiornamenti. Il problema ora può dirsi risolto", concludono Di Paola e Di Caro. Sulla stessa scia il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone. "I cittadini siciliani - afferma - non dovranno più subire le conseguenze di un errore di classificazione sismica dei comuni siciliani, fatta dalla Regione Siciliana nel lontano 2002/2003. In particolare, nella nostra Isola vi erano numerosi comuni, ricadenti essenzialmente in provincia di Caltanissetta e Agrigento, classificati dalla Regione in zona 4 (basso rischio sismico), che invece, in base ai criteri nazionali, avrebbero dovuto essere riclassificati in zona 3. A causa del mancato aggiornamento da parte della Regione, molti comuni per tutti questi anni hanno dovuto rinunciare ad importanti finanziamenti, tra cui il Sismabonus".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare