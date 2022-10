Cronaca 137

Rischio alluvione, sei preparato? Ecco i consigli della Protezione Civile se sei al chiuso o all'aperto

Anche tu, specifica inoltre il dipartimento di Protezione Civile, con semplici azioni, puoi contribuire a ridurre il rischio alluvione

Redazione

01 Ottobre 2022 18:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rischio-alluvione-sei-preparato-ecco-i-consigli-della-protezione-civile-se-sei-al-chiuso-o-allaperto Copia Link Condividi Notizia

Conoscere un fenomeno è il primo passo per imparare ad affrontarlo nel modo più corretto e a difendersi da eventuali pericoli. E' quanto scrive il Dipartimento della Protezione Civile sulla propria pagina web. Aprendo la home page è possibile infatti ricevere consigli su come comportarsi in presenza di vari tipi di eventi meterorologici, dagli alluvioni, alla grandine, dai temporali alle frane. Il Dipartimento ha diffuso alcune semplici regole su come prevenire o diminuire i danni di un fenomeno. Ecco cosa fare in caso di alluvione:

Se sei in un luogo chiuso:

-Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita

-Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile.

-Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori.

-Evita l’ascensore: si può bloccare.

-Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio.

-Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico.

-Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

-Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.

-Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

-Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità

Se sei all’aperto:

-Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

-Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata - o sali ai piani superiori di un edificio - evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.

-Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.

-Evita di utilizzare l’automobile. Anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato.

-Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.

-Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

-Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità.

Anche tu, specifica il dipartimento di Protezione Civile, con semplici azioni, puoi contribuire a ridurre il rischio alluvione:

-Rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti ecc. segnalalo al Comune.

-Chiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di protezione civile per sapere quali sono le aree alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure della tua città: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti.

-Individua gli strumenti che la Regione utilizza per diramare l’allerta e tieniti costantemente informato.

-Assicurati che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e abbiano il proprio piano di emergenza per il rischio alluvione.

-Se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza verifica che nel Piano di protezione civile comunale siano previste misure specifiche.

-Evita di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato.

-Assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo edificio.

-Tieni in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano.

-Impara quali sono i comportamenti corretti in caso di allerta, durante un'alluvione e subito dopo



Conoscere un fenomeno è il primo passo per imparare ad affrontarlo nel modo più corretto e a difendersi da eventuali pericoli. E' quanto scrive il Dipartimento della Protezione Civile sulla propria pagina web. Aprendo la home page è possibile infatti ricevere consigli su come comportarsi in presenza di vari tipi di eventi meterorologici, dagli alluvioni, alla grandine, dai temporali alle frane. Il Dipartimento ha diffuso alcune semplici regole su come prevenire o diminuire i danni di un fenomeno. Ecco cosa fare in caso di alluvione: Se sei in un luogo chiuso:

-Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita

-Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l'automobile.

-Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori.

-Evita l'ascensore: si può bloccare.

-Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell'edificio.

-Chiudi il gas e disattiva l'impianto elettrico.

-Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati.

-Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata.

-Limita l'uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

-Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità Se sei all'aperto:

-Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l'acqua, anche pochi centimetri potrebbero farti cadere.

-Raggiungi rapidamente l'area vicina più elevata - o sali ai piani superiori di un edificio - evitando di dirigerti verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.

-Fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc.

-Evita di utilizzare l'automobile. Anche pochi centimetri d'acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato.

-Evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso.

-Limita l'uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi.

-Tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle autorità. Anche tu, specifica il dipartimento di Protezione Civile, con semplici azioni, puoi contribuire a ridurre il rischio alluvione:

-Rispetta l'ambiente e se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi d'acqua parzialmente ostruiti ecc. segnalalo al Comune.

-Chiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di protezione civile per sapere quali sono le aree alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure della tua città: se non c'è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti.

-Individua gli strumenti che la Regione utilizza per diramare l'allerta e tieniti costantemente informato.

-Assicurati che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e abbiano il proprio piano di emergenza per il rischio alluvione.

-Se nella tua famiglia ci sono persone che hanno bisogno di particolare assistenza verifica che nel Piano di protezione civile comunale siano previste misure specifiche.

-Evita di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato.

-Assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo edificio.

-Tieni in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano.

-Impara quali sono i comportamenti corretti in caso di allerta, durante un'alluvione e subito dopo

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare