Pericoli della rete, gli agenti della Polizia Postale di Caltanissetta incontrano gli studenti

La campagna educativa dalla Polizia di Stato, rivolta agli studenti, ai genitori e agli insegnanti, è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione

Redazione

Nella settimana appena trascorsa la Polizia di Stato ha tenuto una serie di incontri con diversi istituti di istruzione di San Cataldo e Mussomeli nell’ambito della campagna educativa finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli della rete. In particolare, gli agenti della sezione Polizia Postale di Caltanissetta, in diversi momenti, hanno incontrato circa 200 studenti della scuola professionale “Euroform” di San Cataldo, dell’istituto comprensivo “don Pino Puglisi” e dell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mussomeli. La campagna educativa dalla Polizia di Stato, rivolta agli studenti, ai genitori e agli insegnanti, è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nel più ampio progetto “Generazioni Connesse”.



