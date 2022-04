Attualita 94

Riqualificazione urbana, presentato a Delia un progetto per il recupero dell'ex macello

Presentato anche un progetto per sistemare la fontana bevaio e un giardino

Redazione

Procede senza sosta il lavoro dell’Amministrazione Bancheri che continua a presentare progetti e a intercettare finanziamenti europei, nazionali e regionali. Questa volta è toccato all’ex macello di via Armando Diaz, alla Fontana-Bevaio e al Giardino contiguo i quali subiranno un vero e proprio restyling. “Il nostro lavoro ha permesso durante questi anni di trasformare in maniera radicale il paese di Delia - ha detto il Sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri-.

Siamo attenzionando e sistemando tutto ciò che per decenni e decenni è stato lasciato allo sbando. Tutti gli immobili comunali, ripeto tutti gli immobili comunali, sono stati oggetto di finanziamento e altri lo saranno a breve. Lavoriamo per riqualificare totalmente il tessuto urbano e i risultati sono tangibili, evidenti ed oggettivi.Con questo progetto di euro 1.500.000,00 andiamo a stravolgere totalmente un’intera area.

L’ex macello, da decenni e decenni utilizzato solo come parcheggio per i mezzi comunali diventerà un centro culturale molto molto bello ed accogliente. Abbiamo mutuato le esperienze positive fatte da altri Comuni che durante gli anni hanno riqualificato gli ex macelli comunali e posto le basi per la realizzazione di una bellissima struttura funzionale ed accogliente. Di importanza rilevante è anche la sistemazione totale dell’abbeveratoio del canale e dello spazio retrostante, ad oggi ricettacolo di rifiuti e sterpaglie”.Gli interventi prevedono inoltre la realizzazione di un auditorium con 50 posti a sedere, uno spazio espositivo per accogliere gli abiti storici della Settimana Santa e per la mostra del libro legata allo storico locale Luigi Russo, oltre a tre locali da adibire a co-working con internet veloce a beneficio di residenti e visitatori. Il progetto, di un milione e 500 mila euro, sarà finanziato con i fondi del Pnrr destinati ai piccoli borghi storici della Sicilia”.L’ennesima programmazione, che segue già le tantissime altre, recenti e meno recenti, portata avanti dall’Amministrazione Bancheri che di fatto ha cambiato il volto del paese di Delia.



