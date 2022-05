Attualita 199

Riqualificazione energetica del campus, al via i lavori al Cefpas di Caltanissetta

Il Cefpas si struttura su oltre 7 ettari ed è composto da 16 edifici per 36.000 mq di superficie coperta utile

Redazione

Sono iniziati oggi al Cefpas di Caltanissetta i lavori di riqualificazione del campus con il completamento del nuovo ingresso del centro dal viale Luigi Monaco dopo la realizzazione dell’impianto fognario che ha risolto gli annosi e pluriennali allagamenti che si verificavano in caso di maltempo. Il nuovo ingresso costituisce il primo stralcio del più complesso programma che interesserà nei prossimi mesi i 16 edifici della cittadella.

Il Cefpas si struttura su oltre 7 ettari ed è composto da 16 edifici per 36.000 mq di superficie coperta utile, e consentirà dal prossimo autunno di accedere in maniera più funzionale al Cefpas direttamente dal viale Luigi Monaco. L'utilizzo dei materiali della tradizione costruttiva locale come il basalto lavico, la calcarenite di Sabucina e l'acciaio corten, insieme a una struttura di copertura a grande luce e all'impiego di alberature d'alto fusto coerenti con il paesaggio locale, sono state apprezzate dal Comune e dalla Soprintendenza che insieme all’Asp di Caltanissetta e al Genio Civile hanno approvato il progetto.



