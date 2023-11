Ripristinata l'erogazione idrica in dieci comuni, domani però tornano i disagi in alcuni paesi

Cronaca

Ripristinata l'erogazione idrica in dieci comuni, domani però tornano i disagi in alcuni paesi

La comunicazione di Caltaqua dopo gli interventi effettuati nell'acquedotto Fanaco

Redazione

17 Novembre 2023

Caltaqua comunica la ripresa delle forniture da parte di Siciliacque. Di seguito il programma distributivo. Acquaviva platani oggi distribuzione settore centro h.24 e zone esterne E1, E2, domani zone esterne E3, E4, E5. Bompensiere da ieri. Campofranco oggi distribuzione zona alta, domani distribuzione zona media, domenica distribuzione zona bassa.

Milena distribuzione in h.24 intero civico. Mussomeli oggi settore ponte, S. Croce e medio vecchio, domani settore ospedale, Bosco, Germano. Sutera oggi distribuzione intero civico. Montedoro oggi distribuzione zona bassa e domani distribuzione zona alta. Serradifalco oggi distribuzione zona bassa, domani distribuzione zona alta.

Sommatino oggi distribuzione zone media, alta e quattro aratate, domani a causa di un ulteriore guasto la distribuzione non sarà garantita. Delia oggi distribuzione zone alta, bassa e tratterà di mezzo e domani a causa di un ulteriore guasto la distribuzione non sarà garantita.



