Riprendono a Gela "I Mercoledì di cronaca": Salvo Toscano presenta "Memorie di un delitto"

L'appuntamento è per domani alle 19 nella terrazza di Bosco Littorio. Il giornalista Salvo Toscano presenterà il suo nuovo romanzo

Redazione

24 Agosto 2021 18:07

Riprendono mercoledì 25 agosto, alle 19, gli appuntamenti con “I Mercoledì di cronaca” promossi dal Quotidiano di Gela, in collaborazione con la libreria Orlando e con il patrocinio dell’assessorato allo Sport, turismo e spettacolo. Nella terrazza di Bosco Littorio sarà presentato “Memorie di un delitto”, il nuovo romanzo di Salvo Toscano. Un omicidio che torna dal passato, avvenuto alla fine degli anni Ottanta, a Cefalù. Una storia ricca di sorprese che si sviluppa tra Palermo, Modica e Cefalù. Nella città normanna venne uccisa una ventenne. C’è un giovane omicida che l’anziana madre ritiene innocente e per questo incarica i fratelli Corsaro, Roberto e Fabrizio, per esaudire l’ultimo desiderio prima di morire: provare l’innocenza del figlio, suicida in carcere malgrado si dichiarò innocente. Ironia, dramma, scorci di una Sicilia bella e maledetta sono alla base dell’ultimo romanzo di Toscano, che come sempre si legge tutto d’un fiato. In un alternarsi tra indagine e vicende personali e familiari dei protagonisti, si sviluppa un giallo classico che racconta la Sicilia di allora e quella di oggi in uno spietato confronto anche generazionale. Con l’autore converserà Fabrizio Parisi. Accesso con posti limitati e green pass.



