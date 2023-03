Cronaca 830

Riprende la fornitura idrica a Caltanissetta e San Cataldo: ecco i turni di distribuzione

Per quanto riguarda le zone in H24, nel capoluogo, la ripresa avverrà a partire della tarda serata di oggi

Redazione

Siciliacque sta gradualmente ripristinando la fornitura idrica ai serbatoi civici dei comuni di Caltanissetta e San Cataldo.

Di seguito la turnazione:

Caltanissetta

24.03.2023 Centro storico S. Anna, Centro Balate, Angeli, Viale Amedeo, Stazzone, Sanatorio, Santa Barbara e Trabonella. Per quanto riguarda le zone in H24, la ripresa avverrà a partire della tarda serata di oggi e le operazioni si completeranno entro la serata di domani 24.03.2023.

San Cataldo

24.03.2023 accumulo per garantire il riempimento dei serbatoi;

25.03.2023 Tigli, Bosco, Pizzo Carano basso e via Aurora h. 24.

26.03.2023 Sicilia, Pizzo Carano alto.

27.03.2023 accumulo;

28.03.2023 Platani.



