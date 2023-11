Attualita 849

Riprende la distribuzione idrica a Caltanissetta e San Cataldo: ecco i turni

La comunicazione della società Caltaqua dopo il blocco per alcuni interventi

Redazione

Caltaqua comunica la ripresa della distribuzione nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Caltanissetta: oggi 08/11 zone in h24 denominate via Padre Scuderi e centro storico; domani 09/11 centro Balate, centro storico s. Anna, Sanatorio, Angeli, via Cavour, Cinnirella, Santa Barbara e Trabonella; venerdì 10/11 rimanenti zone h24 e a seguire la consueta programmazione

San Cataldo: 09/11 Platani, Pizzo Carano basso, Don Bosco e via Aurora; 10/11 Tigli, Pizzo Carano alto; 11/11 Sicilia, Pizzo Carano basso; 12/11 Pizzo Carano alto, Don Bosco



