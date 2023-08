Attualita 1090

Riprende a singhiozzo la distribuzione idrica, ecco i comuni interessati nella provincia di Caltanissetta

I nuovi turni di distribuzione dopo il blocco dell'erogazione dell'acqua

Redazione

Caltaqua comunica la ripresa della distribuzione nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Riesi e Butera zone marine. Di seguito il dettaglio del programma distributivo:Caltanissetta 25 agosto primo pomeriggio zona Sanatorio e apertura zone in h. 24 che saranno a regime entro la giornata di domani. 26/08 Santa Barbara, Trabonella, Angeli, Cinnirella, ASI Stazzone, via Cavour. 27/08 centro storico s. Anna, centro Balate, e tutte le restanti zone.

San Cataldo 26/08 Tigli, Pizzo Carano basso, via Aurora. 27/08 Sicilia, Pizzo Carano alto. 28/08 Accumulo. Mazzarino 26/08 Immacolata. 27/08 Mercadante , nel pomeriggio Santa Lucia. 28/08 via Roma. Riesi 26/08 intero civico. Nel pomeriggio saranno rifornite le zone balneari di Butera.



