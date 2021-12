Attualita 125

Riprende a Gela la distribuzione idrica: torna l'acqua a Caposoprano e Montelungo

Caltaqua ha rimodulato la distribuzione nelle diverse zone interessate ma vi saranno dei turni

Redazione

Avviata la ripresa della distribuzione alle utenze del Comune di Gela servite dai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, interessati ieri dal blocco temporaneo dell'approvvigionamento da parte del fornitore di sovrambito Siciliacque. Caltaqua ha rimodulato la distribuzione nelle diverse zone interessate, come indicato di seguito in dettaglio: Serbatoio Montelungo, domani martedi 14 dicembre a partire dalla serata Manfria H24; Scavone alto e basso.

Serbatoio Capo Soprano, già nella serata di oggi lunedì 13 dicembre ripresa aree H24 Capo Soprano basso e San Giacomo basso; domani martedì 14 Dicembre Capo Soprano alto e San Giacomo alto. Distribuzione regolare, come avvenuto sin qui, per tutte le altre zone. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli eventuali ulteriori aggiornamenti che saranno man mano disponibili



