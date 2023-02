Cronaca 1266

Follia a Riposto, due donne uccise a colpi di pistola

La donna uccisa, una 45enne, è stata trovata dentro la sua auto lungo il Lungomare Pantano: è stata colpita ad uno zigomo

Redazione

11 Febbraio 2023 11:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/riposto-uccisa-una-donna-a-colpi-di-pistola-unaltra-e-gravemente-ferita Copia Link Condividi Notizia

Una donna di 43 anni è stata uccisa, probabilmente con un colpo di pistola, sul lungomare Pantano di Riposto, nel Catanese. La vittima era dentro un'auto. In zona diversa del paese della riviera ionica è stata trovata ferita gravemente per terra, colpita da arma da fuoco, un'altra donna. Sono stati inutili i tentativi di rianimarla sul marciapiede da parte di personale del 118. E' la seconda vittima di omicidio registrato nella cittadina ionica dopo il ritrovamento di una 43enne uccisa con un colpo di pistola nelle sua auto sul lungomare Pantano. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania per accertare se i due delitti siano collegati. (ANSA).



Una donna di 43 anni è stata uccisa, probabilmente con un colpo di pistola, sul lungomare Pantano di Riposto, nel Catanese. La vittima era dentro un'auto. In zona diversa del paese della riviera ionica è stata trovata ferita gravemente per terra, colpita da arma da fuoco, un'altra donna. Sono stati inutili i tentativi di rianimarla sul marciapiede da parte di personale del 118. E' la seconda vittima di omicidio registrato nella cittadina ionica dopo il ritrovamento di una 43enne uccisa con un colpo di pistola nelle sua auto sul lungomare Pantano. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania per accertare se i due delitti siano collegati. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare