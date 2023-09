Sport 112

Riparte l'attività sportiva per i piccoli rugbisti della Nissa

Gli allenamenti sono previsti il martedì ed il giovedì pomeriggio

Riparte l’attività della Nissa Rugby. Dopo la programmazione e pianificazione svolta durante il periodo estivo, al via la stagione 2023/24 della storica società nissena, con oltre 15 anni di attività, presieduta da Giuseppe Lo Celso. Il primo appuntamento è fissato per oggi allo stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta con le categorie giovanili Kids, under 4-6-8-10-12 e 14, a la juniores.

Ogni martedì e giovedì, a partire dalle ore 18, l’intero staff tecnico della palla ovale accoglierà i piccoli atleti del rugby. Della categoria Kids Sonia Orlando e Roselide Gattuso mentre per la juniores Cristian Severino e Michele Palumbo. In seguito con il sopraggiungere dell’inverno gli allenamenti delle categorie riservate ai Kids saranno svolte al PalaMilan.



